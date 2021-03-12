“Дом моды” Вячеслава Зайцева находится на грани смерти

Номинально сам Вячеслав Михайлович, в нарядах которого блистали Нелли Кобзон, Эдита Пьеха, Алиса Фрейндлих, Людмила Максакова и многие другие звезды эстрады, по-прежнему руководит любимым детищем. Но увы, из-за болезни Паркинсона, которую медики диагностировали Зайцеву несколько лет назад, он не в силах заниматься делами терпящего крах Дома моды. А заместителям, похоже, эта миссия не по силам: организация теряет сотрудников и несет колоссальные убытки.

В Мещанский районный суд Москвы поступило более двух десятков исков от бывших сотрудников Зайцева с требованием выплатить долги по заработной плате и прочие денежные компенсации. Часть требований уже удовлетворили, по другим тяжбы еще идут, но уже очевидно, что Дому моды придется рассчитаться на сумму в несколько миллионов рублей. Так, например, по одному из дел суд постановил взыскать с организации около 400 тысяч рублей (около 4500 евро), по другому - 375 (4300 евро). Долги копились с 2019 года: большинству сотрудников перестали платить зарплату, приостановив их работу.

Кроме того, Дом моды затаскали по судам поставщики ресурсов: энергетики требуют оплаты за свет, провайдеры - за интернет... За 2,5 месяца с начала года компания проиграла уже четыре суда на общую сумму почти 1,2 млн рублей (13700 евро). А в прошлом году дела модельера подкосил судебный процесс с московскими властями, которые отсудили почти 20 миллионов (более 228 тыс. евро) по долгам за аренду земельного участка. Площадку на 2,5 тысячи "квадратов" в центре Москвы кутюрье арендовал в 1996 году на 25 лет, но в 2015-м вдруг перестал платить. Кстати, 4 марта договор истек, и будут ли арендаторы его продлевать - вопрос открытый...

Между тем, долги нашлись и у самого модельера: в декабре прошлого года Вячеслав Зайцев попал в "черный список" судебных приставов с долгом по земельному налогу на 49,9 тысяч рублей (570 евро). Ерунда, казалось бы, но и эта сумма не оплачена до сих пор.