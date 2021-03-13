PÖFF объявил даты проведения юбилейного фестиваля и открыл прием заявок

XXV Таллиннский кинофестиваль “Темные ночи” и фестиваль молодежных и детских фильмов Just Film пройдут с 12 по 28 ноября, а международный фестиваль короткометражных и анимационных фильмов PÖFF Shorts — с 16 по 24 ноября. Кинофорум фестиваля Industry@Tallinn & Baltic Event продлится с 19 по 26 ноября.

Все три фестиваля принимают заявки от фильмов на платформе filmfreeway.com. В этом году программа “Темных ночей” включает в себя три конкурсные программы: главную конкурсную программу, конкурсную программу дебютных фильмов и конкурсную программу фильмов из стран Балтии. Кроме того, ожидается целый ряд внеконкурсных программ игровых фильмов. PÖFF Shorts и Just Film также представляют несколько собственных международных конкурсов.

В 2020 году “Темные ночи” получили заявки от 1500 полнометражных работ и более 4100 от короткометражных и анимационных фильмов в рамках PÖFF Shorts.

Фестиваль продолжит жертвовать по 1 евро с каждой заявки через стартап в области зеленых технологий Single.Earth в поддержку эстонских лесов и устойчивого обслуживания более 2 га лесов Эстонии.

Таллиннский кинофестиваль “Темные ночи” — единственный в Северной Европе кинофестиваль неспециализированных игровых фильмов, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) наряду с 14 другими фестивалями. Он стал региональным окном для международных кинопроектов: показывает авторское кино местным киноманам и помогает фильмам начинать либо продолжать свою фестивальную жизнь и находить дистрибьютеров. Каждый год фестиваль посещает все больше журналистов, представителей фестивалей, продюсеров, дистрибьюторов, торговых агентов и кинематографистов (в общей сложности около 1200 аккредитованных гостей). Его освещают ведущие мировые издания в области кино.