Агату Муцениеце “застукали” с женатым режиссером — пришлось оправдываться

На кадрах молодой человек фривольно держит актрису за талию и даже чуть ниже.

В Сети тут же понялась волна возмущений, ведь известно, что Шипенко не одинок, вот уже несколько лет он состоит в браке с Соней Карпуниной, воспитывает двоих детей.

Не выдержав прессинга, Агата записала видеообращение и опубликовала его в социальной сети. “Я не знаю, кто начал распространять слухи, что у меня роман с Климом Шипенко. Сначала шутила на эту тему, но масштабы этой глупости такоы, что даже друзья начинают верить… На всех фото и видео не Клим Шипенко! Я дружу с их семьей, я люблю и Соню, и Клима. Обожаю их творчество и надеюсь, что когда-нибудь нас будут связывать профессиональные отношения”, — отметила Муцениеце.

По словам звезды “Закрытой школы”, она бы ни за что не позволила себе отношений с семейным человеком. “Никогда не буду заводить роман с женатыми мужчинами. Я уважаю жен, так как сама когда-то была женой”, — добавила Агата.