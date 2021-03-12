Ягода малина оказалась средством против смертельных болезней

Как заявили диетологи, ягода богата кверцетином и галловой кислотой — флавоноидами, которые обеспечивают здоровье сердца и препятствуют накоплению жира. Также в малине есть мощные антиоксидантные соединения, которые имеют антиоксидантное действие и снижает риск развития диабета и рака.

В статье упоминается исследование, в рамках которого мышей кормили лиофилизированной красной малиной, в результате чего у них снижались уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.

Специалисты посоветовали употреблять ягоды в свежем виде или добавлять во фруктовые салаты или смузи.