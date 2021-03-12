12.03.2021, 19:00
Ягода малина оказалась средством против смертельных болезней
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Регулярное употребление малины в умеренных количествах может предотвратить развитие смертельных болезней и способствовать увеличению продолжительности жизни. Об этом пишет издание Express.
Как заявили диетологи, ягода богата кверцетином и галловой кислотой — флавоноидами, которые обеспечивают здоровье сердца и препятствуют накоплению жира. Также в малине есть мощные антиоксидантные соединения, которые имеют антиоксидантное действие и снижает риск развития диабета и рака.
В статье упоминается исследование, в рамках которого мышей кормили лиофилизированной красной малиной, в результате чего у них снижались уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.
Специалисты посоветовали употреблять ягоды в свежем виде или добавлять во фруктовые салаты или смузи.