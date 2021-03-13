Сергей Соседов замахнулся на святое и развенчал культ Аллы Пугачевой

“Я и сам себе задаю этот вопрос, — признался Соседов. — А ведь и правда, ничего особенного в ней нет — она была такой же артисткой, как и все остальные. Как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова. Ни на сколько она не была их выше. Но вокруг Аллы создали мифологию: то, что мы сейчас называем пиаром, благодаря Александру Стефановичу было впервые опробовано на ней. Он и придумал это надувательство публики. Зрителю внушалось, что Пугачева не такая как все”.

Музыкальный эксперт со свойственной ему эксцентричностью даже изобразил, как Стефанович (не только режиссер, но и второй муж певицы) учил молоденькую Аллу впечатлять поклонников.

“Он говорил: ты должна работать на контрастах, — продолжил критик. — Сейчас ты умираешь в сонете Шекспира — “Не теперь, не теперь, не теперь…”, публика рыдает. А ты тут же встаешь — и заводишь песенку первоклассника “Нагружать все больше нас стали почему-то…”. Публика в шоке. Они еще не отошли от твоих слез, в голове все помутилось. И ты должна их все время бросать из огня да в полымя. И про тебя должны говорить разное. То в одной передаче ты появляешься вульгарная, размалеванная и грубо себя ведешь, чтобы все говорили: “Вы видели, как Пугачева себя ведет? Ужасная какая, пошлая!”. Но через две недели “Голубой огонек”. Ты выходишь с атмосферной песней “Эти летние дожди”. Идеальная прическа, тончайший грим, сидишь за роялем. И публика: “Это Пугачева? Да вы что! Она ли это была две недели назад? А сейчас, смотрите, какая чистота!”. И она на этом все время балансировала”.

Между тем, Сергей Соседов уверен, что если бы не грамотно созданный образ, то “женщина, которая поет”, довольствовалась бы вторыми ролями.