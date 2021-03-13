Измену Павла Мамаева подтвердила его испанская любовница

29-летняя испанка работает адвокатом, но при этом является еще и известной моделью благодаря яркой внешности. Ирен Гарсиа была возмущена тем, что ее личные данные распространяют в социальной сети и пообещала разобраться с этим. “СтарХиту” удалось лично пообщаться с девушкой и узнать, как именно произошла ее первая встреча с Павлом Мамаевым.

“Я встретила его в Марбелье. Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга”, — поделилась Ирен.

Ирен не понимает, как ее личные данные оказались в распоряжении Аланы. “Я была удивлена. Она опубликовала мой адрес, телефон, паспорт в социальной сети, а позже все это появилось в СМИ. Она мне всерьез угрожала — я в панике. Сейчас мои адвокаты уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию. Никогда ни в чем не обвиняла Павла и не буду этого делать. Остальное очень личное, пожалуй, промолчу”, — добавила Ирен.

Напомним, два дня назад Алана заявила, что расстается с мужем. “Мы разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов”, — написала модель в социальной сети.

Мамаевы поженились в 2013 году. В этом браке родилась дочь Алиса, также пара воспитывала сына Аланы от предыдущих отношений. Модель дождалась мужа из тюрьмы, куда он попал за драку в 2018 году, но теперь, похоже, ее терпение закончилось.