Эмоциональный интеллект — лучший помощник при чтении фейковых новостей

В исследовании участникам предлагалось прочитать серию новостей в социальных сетях и выяснить, были ли они настоящими или вымышленными, кратко описав причины своих ответов. Их также попросили пройти тест, чтобы определить их уровень эмоционального интеллекта (EQ или эмоциональный коэффициент), и им задали ряд вопросов при рассмотрении правдивости каждой новости.

Исследователи обнаружили, что те, кто правильно определил типы новостей, чаще всего получали высокие баллы в тестах EQ. Между правильной идентификацией и уровнем образования наблюдалась аналогичная корреляция. Исследование, проведенное учеными из Школы психологических наук и здоровья Стратклайда и Школы государственной и государственной политики, было опубликовано в журнале PLOS ONE.

Доктор Тони Андерсон, старший научный сотрудник по психологии в Strathclyde и партнер по исследованию, сказал: “Мы оценили, смогли ли люди лучше игнорировать эмоционально заряженный контент таких материалов и были ли они лучше подготовлены для оценки правдивости информации. Мы обнаружили, что, хотя отличить реальный новостной контент от фальшивого было непросто, в среднем участники с большей вероятностью правильное решение чем нет. Предыдущее исследование показало, что людей можно обучить повышать их собственный уровень EQ. Это должно помочь им с большей степенью точности различать, какие новости являются надежными, а какие вводят в заблуждение”.

Участникам были представлены реальные и сфабрикованные новости по таким вопросам, как здоровье, преступность, неравенство в благосостоянии и окружающая среда. Вымышленные предметы характеризовались такими аспектами, как эмоциональный язык, краткая информация и отсутствие связанных источников.

Комментарии людей, которые ошибочно считали сфабрикованные истории реальностью, включали: “Я лично пережил это”; “Мои дети находятся в таком положении, поэтому я полностью это понимаю”; “График показывает все” и “Автор сообщения думает так же, как и я”. Те, кто правильно определил вымышленные истории, сделали следующие комментарии: “В аннотации присутствует эмоциональный / снисходительный язык”; “Пугающая статья без данных”; “Источник не является официальным научным или правительственным источником” и “Вызывает себя скорее как пустословие”.