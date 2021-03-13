Денис Шведов, вернувшись со съемок “Последнего героя”, узнал, что разводится
Денис не устает повторять, что любит свою супругу. Шведов признался на премьере картины “Супернова”, что журналисты одолели его вопросом про расставание с женой. “В моей жизни все тип-топ! Когда что-то кардинально изменится, обязательно сообщу. В реальности ветер этой сплетни дует явно от каких-то недоброжелателей”, — рассуждает актер.
Сплетни появились после того, как актер вышел в свет с Ольгой Кавалай-Аксеновой. При этом Александра Розовская на премьерах с мужем не появлялась очень давно. “Нет ничего предосудительного в том, что могу встать на красной дорожке с кем-то из красивых девушек. Но нет же, обязательно напишут: “Шведов не выходит с женой в свет!”. И обязательно ответят почему. Припишут имя какой-нибудь подружки в качестве новой спутницы жизни. В реальности, вернувшись со съемок “Последнего героя” в Занзибаре, сразу спросил у законной супруги Саши, что происходит. Она изумленно пожала плечами, посмотрела мне в глаза: “Такого, — говорит, — не ожидала!” — отметил актер.
Денис Шведов принимал участие в шоу “Последний герой” в этом году, в последний момент заменив Сергея Одинцова. На проекте с актером флиртовала Саша Маслакова, но он отверг ее.
“Если сам не захочу, то ко мне сложно подойти с разговорами! Нет, мне, конечно, приятно внимание красивой девушки, но… Во-первых, я женат и люблю свою жену. А во-вторых, остров вообще не предполагает даже мыслей о том, чтобы что-то с кем-то… Здесь выжить бы!” — говорил Денис.