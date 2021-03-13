13.03.2021, 17:29
“Вырастет — само решит”: Эмили Ратаковски отказывается сообщать пол ребенка(3)
Foto: OConnor-Arroyo, AFF/PA Images
29-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски родила первого ребенка, которого назвали Сильвестр Аполло. Малыш появился на свет 8 марта. Ранее девушка заявила о желании быть прогрессивной мамой, которая не станет навязывать ребенку собственные представления о том, какими должны быть мальчик или девочка, — удивляется Super.
Дело дошло до того, что Эмили просто не говорит, кем является ее ребенок с точки зрения биологии: “Мы не узнаем гендер нашего ребенка, пока ему не исполнится 18 лет. Тогда он сам сообщит нам об этом”.
В 2018 году Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бира-Маккларда, пригласив на тайную церемонию только близких друзей. В октябре 2020-го модель объявила о беременности, а позже снялась в фотосессии полностью обнаженной.