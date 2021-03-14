“Аватар” вновь стал самым кассовым фильмом — спустя 12 лет после премьеры. Как это получилось?(1)
По данным издания, “Аватару” удалось повысить кассовые сборы благодаря повторному показу в Китае. С его помощью картина заработала еще 8,9 миллиона долларов.
В общей сложности кассовые сборы “Аватара” составили 2 798 579 794 доллара, а фильма “Мстители: Финал” — 2 797 501 328 долларов.
Кэмерон объяснил интерес к “Аватару” тем, что темы, которые затрагиваются в картине, до сих пор интересны зрителям. “Мы сталкиваемся с изменением климата, вырубкой лесов, а наши отношения с природой в большей опасности, чем когда бы то ни было. “Аватар” говорит обо всех этих вещах, поэтому это фильм на все времена”, — цитирует издание режиссера.
“Аватар” вышел в прокат в 2009 году. Лента десять лет удерживала лидерство по сборам. В апреле 2019 года фильм “Мстители: Финал” побил этот рекорд. По итогам первого дня проката фильм выручил 156,7 миллиона долларов. По этому показателю он обошел прошлого лидера по сборам — картину “Звездные войны: Пробуждение силы”, заработавшую в день премьеры в 2015 году 119 миллионов долларов.