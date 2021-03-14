Кино
14.03.2021, 10:30

“Аватар” вновь стал самым кассовым фильмом — спустя 12 лет после премьеры. Как это получилось?

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screenshot - youtube
Картина Джеймса КэмеронаАватар”, вышедшая в 2009 году, обогнала предыдущего рекордсмена по кассовым сборам — фильм 2019 года “Мстители: Финал”. Об этом сообщает портал LAD Bible. Каким образом такое могло произойти — читайте далее.

По данным издания, “Аватару” удалось повысить кассовые сборы благодаря повторному показу в Китае. С его помощью картина заработала еще 8,9 миллиона долларов.

В общей сложности кассовые сборы “Аватара” составили 2 798 579 794 доллара, а фильма “Мстители: Финал” — 2 797 501 328 долларов.

Кэмерон объяснил интерес к “Аватару” тем, что темы, которые затрагиваются в картине, до сих пор интересны зрителям. “Мы сталкиваемся с изменением климата, вырубкой лесов, а наши отношения с природой в большей опасности, чем когда бы то ни было. “Аватар” говорит обо всех этих вещах, поэтому это фильм на все времена”, — цитирует издание режиссера.

“Аватар” вышел в прокат в 2009 году. Лента десять лет удерживала лидерство по сборам. В апреле 2019 года фильм “Мстители: Финал” побил этот рекорд. По итогам первого дня проката фильм выручил 156,7 миллиона долларов. По этому показателю он обошел прошлого лидера по сборам — картину “Звездные войны: Пробуждение силы”, заработавшую в день премьеры в 2015 году 119 миллионов долларов.

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