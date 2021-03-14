“Аватар” вновь стал самым кассовым фильмом — спустя 12 лет после премьеры. Как это получилось?

Кэмерон объяснил интерес к “Аватару” тем, что темы, которые затрагиваются в картине, до сих пор интересны зрителям. “Мы сталкиваемся с изменением климата, вырубкой лесов, а наши отношения с природой в большей опасности, чем когда бы то ни было. “Аватар” говорит обо всех этих вещах, поэтому это фильм на все времена”, — цитирует издание режиссера.