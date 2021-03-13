ВИДЕО 18+ | 57-летняя актриса разделась догола на церемонии “Сезар”

В центре внимания оказалась другая составляющая церемонии — многие из ее участников посвятили выступления тяжелым последствиям карантинных ограничений для киноиндустрии Франции. Наиболее радикально протест выразила 57-летняя Корина Масьеро. Она должна была вручать премию за лучший костюм, а сама появилась на сцене, нарядившись в осла. Это была отсылка к фильму 1970 года “Ослиная шкура” с Катрин Денев в главной роли, в котором сюжет разворачивается вокруг королевского осла, справляющего нужду золотом и драгоценными камнями.

Подойдя к микрофону, актриса сняла ослиную шкуру и оказалась в длинном красном платье. Но на этом Масьеро не остановилась и сказала, что это не последнее ее преображение. “У меня есть последний костюм, и больше ничего”, — заявила она и полностью разделась. На теле актрисы, покрытом пятнами бутафорской крови, был нанесен лозунг “Нет культуры — нет будущего”, а также обращение к премьер-министру Франции Жану Кастексу: “Верни нам культуру, Жан”.

“Это костюм в стиле „Кто хочет шкуру Кролика Роджера—интермиттанта“”, — сказала Масьеро, отсылая к французскому переводу фильма “Кто подставил Кролика Роджера” и к положению служащих сцены, которые из-за закрытия театров и кинотеатров для борьбы с пандемией остались без работы и денег. В последние дни перед церемонией они устроили масштабные протесты с захватом культурных учреждений. Театры, кинотеатры и музеи закрыты во Франции с осени прошлого года.

“Теперь мы такие, — продолжила актриса. — Все голые. Важно, чтобы у нас были костюмы. Иначе мы смотримся глуповато”. Пока ведущая церемонии, актриса Марина Фуа, собирала вещи Масьеро, та шутила: “Подозреваю, в следующем году меня не пригласят”. После этого началось представление номинантов года, а когда трансляция из зала продолжилась, Масьеро уже была в своем красном платье.