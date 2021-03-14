Спустя полтора месяца после смерти супруги умер певец Стахан Рахимов(2)
Рахимов скончался 12 марта в Москве, ему было 83 года. Причина смерти не уточняется.
“Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении”, — написал Корн.
30 января на 84-м году жизни умерла жена Рахимова Алла Йошпе, супруги выступали дуэтом.
Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Узбекской ССР, его мать — Шахадат Рахимова была известной узбекской актрисой и певицей. В детстве Рахимов часто посещал театр, где она работала. Когда Шахадат направили в Москву, он поехал с ней, окончил там среднюю школу и поступил в Московский энергетический институт. В 1960 году Рахимов вышел в финал конкурса вузовской самодеятельности, тогда же он познакомился с Йошпе, выступавшей от МГУ. С 1963 года они стали выступать на сцене профессионально дуэтом. Особую популярность получили их песни “Алеша”, “Соловьи”, “До свидания, мальчики”.
В конце 1970-х Йошпе тяжело заболела, пара подала документы на выезд в Израиль на лечение, после чего им запретили выступать, уничтожили пластинки и кассеты. Запрет был снят лишь в конце 1980-х. В 2002 году Стахан Рахимов и Алла Иошпе стали Народными артистами России. В 2004 году в Москве в ГЦКЗ “Россия” состоялся концерт “Песня длиной в жизнь” посвященный 40-летию дуэта.