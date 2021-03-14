Спустя полтора месяца после смерти супруги умер певец Стахан Рахимов

Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Узбекской ССР, его мать — Шахадат Рахимова была известной узбекской актрисой и певицей. В детстве Рахимов часто посещал театр, где она работала. Когда Шахадат направили в Москву, он поехал с ней, окончил там среднюю школу и поступил в Московский энергетический институт. В 1960 году Рахимов вышел в финал конкурса вузовской самодеятельности, тогда же он познакомился с Йошпе, выступавшей от МГУ. С 1963 года они стали выступать на сцене профессионально дуэтом. Особую популярность получили их песни “Алеша”, “Соловьи”, “До свидания, мальчики”.