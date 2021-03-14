Ксения Собчак отказалась от 10000 евро за секс

В сообщении, которое показала телеведущая, утверждалось, что мужчина по имени Сергей готов заплатить десять тысяч долларов (около 730 тысяч рублей) за встречу “с продолжением”. “Если все пойдет как надо, цена повысится”, — заверил автор сообщения и пообещал согласовать место и время, если Собчак заинтересуется.