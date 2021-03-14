14.03.2021, 12:00
Ксения Собчак отказалась от 10000 евро за секс(8)
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Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале “Кровавая барыня” скриншот переписки, в которой ей предложили деньги за секс. Свою реакцию на него она описала фразой “почти приятно”, — пишет Lenta.
В сообщении, которое показала телеведущая, утверждалось, что мужчина по имени Сергей готов заплатить десять тысяч долларов (около 730 тысяч рублей) за встречу “с продолжением”. “Если все пойдет как надо, цена повысится”, — заверил автор сообщения и пообещал согласовать место и время, если Собчак заинтересуется.
“Если б мне было 20, я бы обиделась, а в 39 мне даже ПОЧТИ приятно. Главное, чтобы в 56 лет не появилось внутреннего желания согласиться”, — пошутила в ответ на предложение денег телеведущая.