14.03.2021, 13:30
Известный диетолог предложил рецепт против переедания
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Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал способ избежать переедания. Свой совет он озвучил в видео, опубликованном на YouTube-канале клиники коррекции веса доктора Ковалькова.
Отвечая на вопрос зрителя о том, как можно ускорить приход чувства насыщения, чтобы не переедать, диетолог отметил, что помочь в этом деле могут отруби. Он подчеркнул, что отруби — это совершенно натуральный продукт, который представляет из себя оболочку зерна. Именно с них Ковальков посоветовал начинать прием пищи.
“Съешьте горсточку отрубей и запейте водой. Они дают ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше, не будете переедать”, — порекомендовал специалист.