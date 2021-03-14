Известный диетолог предложил рецепт против переедания

Отвечая на вопрос зрителя о том, как можно ускорить приход чувства насыщения, чтобы не переедать, диетолог отметил, что помочь в этом деле могут отруби. Он подчеркнул, что отруби — это совершенно натуральный продукт, который представляет из себя оболочку зерна. Именно с них Ковальков посоветовал начинать прием пищи.