ВИДЕО | Белый медведь залез на крышу дома и удивил полярников

“Когда утро по-настоящему бодрое. Жители острова Голомянный привыкли к белым мишкам, но иногда можно увидеть удивительные вещи. Например, как эти животные вьют гнездо на крыше бани. Весна близко, однако, — говорится в подписи к ролику в группе Barnaul 22 во “ВКонтакте”.

Пользователи по-разному оценили видео. Часть комментаторов посмеялась вместе с авторами (“Наверное, в этом посёлке детям говорят, что детей приносит не аист, а белый медведь”), но другие напомнили, что медведь — опасный хищник (“Белые медведи — это смешно. Особенно если учесть то, что это единственный хищник, воспринимающий человека просто и без заморочек — как мясо”).