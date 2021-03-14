Юрий Шатунов вспомнил, как на его глазах убили участника “Ласкового мая”

По словам артиста, это произошло на его глазах. “Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера”, — поделился он.

После этого Шатунов вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова. “Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь”, — рассказал певец.

Михаил Сухомлинов был убит 29 сентября 1993 года у подъезда дома Юрия Шатунова в Москве, на Кантемировской улице. Его похоронили в Москве на Домодедовском кладбище. Убийцы музыканта не найдены.