14.03.2021, 19:30
Юрий Шатунов вспомнил, как на его глазах убили участника “Ласкового мая”(1)
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Певец Юрий Шатунов рассказал об убийстве бывшего участника группы “Ласковый май”, клавишника Михаила Сухомлинова в эфире телеканала “Россия 1”, передает РИА “Новости".
По словам артиста, это произошло на его глазах. “Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера”, — поделился он.
После этого Шатунов вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова. “Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь”, — рассказал певец.
Михаил Сухомлинов был убит 29 сентября 1993 года у подъезда дома Юрия Шатунова в Москве, на Кантемировской улице. Его похоронили в Москве на Домодедовском кладбище. Убийцы музыканта не найдены.