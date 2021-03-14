Премии капитала культуры получили Елена Скульская и Игорь Котюх

Председателем жюри была профессор Лозаннского университета Екатерина Вельмезова, в жюри вошли редактор журнала о культуре “Плуг” Олеся Ротарь и старший научный сотрудник Таллиннского университета Аурика Меймре.

Интересно, что Скульская получила премию за цикл эссе и рассказов, опубликованных в Петербургском журнале “Звезда” (в 6 и8 №№ за минувший год). Цикл эссе параллельно публикуется на эстонском языке в газете KesKus. Он называется “После четвертого сюжета”: автор выбрала 24 писателя из 24 стран, которые, по ее мнению, открыли в прозе новые сюжеты. Среди выбранных мировых знаменитостей — Хорхе Луис Борхес, Генирих Бёлль, Акутагава Рюноскэ и другие.

Новеллы под общим названием “Мой ненаглядный друг”, по словам автора предисловия Николая Крыщука, “погружают нас в процесс бесконечных жизненных метаморфоз… перед нами не закодированная картинка, а текучая реальность, открытая всем вероятностям”.

Игорь Котюх получил награду за сборник стихов, написанных во время пандемии и отразивших новые переживания, которые сейчас испытываем мы все.