Билли Айлиш, Тейлор Свифт и “Джокер”: результаты “Грэмми-2021”

J Balvin, Dua Lipa , Bad Bunny and Tainy — “Un Dia” (“One Day”) Justin Bieber — “Intentions” (feat Quavo) BTS — “Dynamite” Lady Gaga with Ariana Grande — “Rain on Me” (Лауреат) Taylor Swift — “Exile” (feat Bon Iver)

Beyoncé — “Black Parade” Roddy Ricch — “The Box” Taylor Swift — “Cardigan” Post Malone — “Circles” Dua Lipa — “Don’t Start Now” Billie Eilish — “Everything I Wanted” HER — “I Can’t Breathe” (Лауреат) JP Saxe — “If the World Was Ending” (feat Julia Michaels)

Bonny Light Horseman — “Bonny Light Horseman” Leonard Cohen — “Thanks For the Dance” Gillian Welch & David Rawlings — “All the Good Times” (Лауреат) The Secret Sisters — “Saturn Return” Laura Marling — “Song For Our Daughter”

Courtney Marie Andrews — “Old Flowers” Hiss Holden Messenger — “Terms of Surrender” Marcus King — “El Dorado” Lucinda Williams — “Good Souls Better Angels” Sarah Jarosz — “World on the Ground” (Лауреат)

Ingrid Andress — “Lady Like” Brandy Clark — “Your Life is a Record” Miranda Lambert — “Wildcard” (Лауреат) Little Big Town — “Nightfall” Ashley McBryde — “Never Will”

Eric Church — “Stick That in Your Country Song” Brandy Clark — “Who You Thought I Was” Vince Gill — “When My Amy Prays” (Лауреат) Mickey Guyton — “Black Like Me” Miranda Lambert — “Bluebird”

Jhené Aiko — “Chilombo” Chloe X Halle — “Ungodly Hour” Free Nationals — “Free Nationals” Robert Glasper — “____ Yo Feelings” Thundercat — “It Is What It Is” (Лауреат)

Fontaines DC — “A Hero’s Death” Michael Kiwanuka — “Kiwanuka” Grace Potter — “Daylight” Sturgill Simpson — “Sound & Fury” The Strokes — “The New Abnormal” (Лауреат)

Лучший альбом-саундтрек к фильму, телевидению или другому визуальному представлению

Hildur Guonadóttir — “Joker” (Лауреат)

Max Richter — “Ad Astra”

Kamasi Washington — “Becoming”

Thomas Newman — “1917”

John Williams — “Star Wars: The Rise of Skywalker”



Лучшая песня, написанная для визуального представления

Taylor Swift — “Beautiful Ghosts”

Billie Eilish — “No Time to Die” (Лауреат)

Brandi Carlile — “Carried Me With You”

Idina Menzel & Aurora — “Into the Unknown”

Cynthia Erivo — “Stand Up”



Лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком к фильму, телевидению или другому визуальному представления

“A Beautiful Day in the Neighborhood”

“Bill & Ted Face the Music”

“Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“Jojo Rabbit” (Лауреат)

“Frozen 2”



Лучший мировой музыкальный альбом

Antibalas — “Fu Chronicles”

Burna Boy — “Twice as Tall” (Лауреат)

Bebel Gilberto — “Agora”

Anoushka Shankar — “Love Letters”

Tinariwen — “Amadjar”



Лучшее музыкальное видео

Beyoncé — “Brown Skin Girl” (Лауреат)

Future featuring Drake — “Life Is Good”

Anderson .Paak — “Lockdown”

Woodkid — “Goliath”

Harry Styles — “Adore You”



Лучший музыкальный фильм

Beastie Boys — “Beastie Boys Story”

Beyoncé — “Black Is King”

Linda Ronstadt — “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice” (Лауреат)

Freestyle Love Supreme — “We Are Freestyle Love Supreme”

ZZ Top — “That Little Ol’ Band From Texas”



Продюсер года, неклассический

Andrew Wyatt (Лауреат)

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus



Лучший альбом современной христианской музыки

Cody Carnes — “Run to the Father”

Hillsong Young & Free — “All of My Best Friends”

We the Kingdom — “Holy Water”

Tauren Wells — “Citizen of Heaven”

Kanye West — “Jesus Is King” (Лауреат)