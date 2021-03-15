Сын Сергея Бодрова-мл. стал рэпером и пишет про лысый пломбир

Парню исполнилось 18, он записывает рэп и на днях выпустил сольный альбом с ироничным названием “Реп-мастерская” (смысл в том, что многие ошибочно пишут слово “рэп” через букву “е”, что считается уничижительным определением). Сам Саша взял творческий псевдоним sanCheezeS.

Альбом представляет из себя 17-минутный лиричный сборник из пяти треков — под пианино, интершум и мягкий бит Бодров читает про курьеров “Яндекса” и “Деливери”, лысый пломбир поутру, своего друга-битмейкера с окраин, рукописные записки от мамы и земляничный шашлык. Там есть немного мата и нет ни грамма рефлексии. Можно было бы назвать это хип-хоп акынством, но sanCheezeS считает себя “мастаком” работы со словом и обещает “сложить всех фейк-МС штабелями”.

“Моя голова — это рэп-мастерская,

реальная кузница с мужиками

Бородатыми, они нагнетают жар,

Рифмы — огненная лава, глотка — жерло вулкана.

Словно образивный камень, язык будто заостряет кинжал,

Чтоб мясные шторы разрезал.

В быстром извергании словечек я — мастак”

В дебютном альбоме в двух треках помогал Александру рэпер Haze2Face (не путать с просто Фейсом!). Тексты Бодров писал сам — вместе с Антоном Никитиным и Данилой Агапитовым. До этого Бодров выпускал музыку под псевдонимом Simple Саня.

Сам альбом доступен, например, здесь.

Добавим, что юный рэпер отца не помнит: в момент гибели Сергея Бодрова ему не было и месяца.