Микробы успевают! “Правило пяти секунд” опорвергнуто

Шестаков посоветовал забыть об этом “правиле”. По его словам, поднять и съесть можно только то, что упало на чистый стол. “Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено”, — подчеркнул он.

Специалист добавил, что даже на чистом на вид полу присутствуют принесенные с улицы опасные бактерии и вирусы. Он пояснил, что проблема не только о бактериях и вирусах, которые вызывают опасные болезни. Основная масса микроорганизмов может быть безопасной или даже полезной, однако есть исключение — это микроорганизмы от другого человека и от животного. Шестаков отметил, что в человеке могут быть микробы, которые не вредят ему, однако кого-то другого они могут убить.