А Пуговкин-то ненастоящий! 10 актеров, которых мы знаем не под настоящими фамилиями

Михаил Пуговкин

Еще при жизни актера коллеги по сцене знали, что его настоящая фамилия — Пугонькин. Со столь пугающей фамилией звезда не хотел появляться на сцене театра или в титрах фильма, именно поэтому Михаил решил взять псевдоним. А привычную нам фамилию совершенно случайно придумал командир в армии: во-первых, по созвучию, во-вторых, круглое лицо и широкий нос напомнили ему пуговицу.

Ирина Розанова

Здесь не было кардинальных изменений. Актриса только изменила ударение. Изначально она была РОзановой, но такое ударение слишком непривычно звучало для советского телезрителя. Ирине не было нужды даже ходить в паспортный стол, достаточно оказалось пару раз представить себя РозАнова, чтобы все встало на свои места. Интересно, что ушедший недавно спортивный комментатор Юрий Розанов на это не пошел — и оказалось, что и с правильным ударением фамилия звучит вполне удобно.

Людмила Гурченко

Настоящая фамилия — Гурченкова. Чтобы быстрее запомниться зрителю, последний слог Людмила решила убрать. К тому же, ей казалось, что так фамилия звучит куда эффектнее, да и сокращение слога снимет любые проблемы с ударением.

Ирина Мирошниченко

Мало кто знает, что отец Ирины — еврей по фамилии Вайнштейн. Отец актрисы успешно прошел войну, а после еще долгие годы занимался архивной работой. Во избежание любых неприятностей, связанных с еврейскими корнями, мать Ирины решила, что девочка будет расти под ее фамилией.

Андрей Миронов

Абсолютно та же история, что с Мирошниченко. Настоящая фамилия — Менакер. Отец актера долго и успешно служил при театре с такой фамилией, но с развитием политической кампании против евреев его карьера резко пошла на спад. Андрей сменил фамилию на более приятную для любого антисемита фамилию мамы — Миронов. Причем случилось это, когда будущий покоритель женских сердец учился в третьем классе.

Семен Фарада