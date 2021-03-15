ФОТО | Альбина Джанабаева в третий раз готовится стать мамой

Новость о прибавлении в звездном семейство стала настоящим шоком для поклонников. “В ожидании!” — поделилась 41-летняя артистка, показав себя в положении. Судя по размеру живота Альбины, появление малыша на свет произойдет в ближайшие недели.

Пользователи Сети поздравляют Джанабаеву с радостным событием и желают ей легкой беременности. “Круто, поздравляю!”; “Альбина, какое счастье! Рады за вас с Валерием!”; “Наша Альбиночка станет многодетной мамой! Какие радостные новости с утра!”; “Альбина, вы прекрасны в положении, просто светитесь!” — отметили подписчики.

А ведь на днях Альбина заинтриговала подписчиков видео. “Так много хочется рассказать вам…” — интриговала она в комментариях под роликом. Как оказалось, певица намеревалась поделиться не только радостной новостью о беременности, но и о выпуске новой композиции, которая, по всей видимости, выйдет совсем скоро.

Напомним, сегодня Меладзе и Джанабаева воспитывают двоих сыновей — 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. Пока супруги, узаконившие отношения в 2014-м, не озвучивают пол будущего ребенка. Для артистки это первый брак, для Валерия — второй, три дочери от экс-супруги Ирины Малухиной уже взрослые.