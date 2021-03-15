“Принципиально буду петь на русском”: Манижа ответила на волну ненависти к ней

“Понимаю природу негатива, знаю, за что меня поливают, но не могу во всех вселять любовь к себе. Я ведь не хорошая погода, чтобы каждому нравиться… — рассуждает Манижа. — Одним кажусь выскочкой, другим не по душе моя национальность, третьим имя… Не могу судить. Даже среди друзей не знаю, кто как по-настоящему ко мне относится. Только судьба и жизнь покажут по поступкам. Но я не с одним хейтом столкнулась. Полтора миллиона прослушиваний и просмотров песни менее чем за сутки, свыше 30 тысяч комментариев, из которых большая часть — позитивные… Еще никогда не получала такие невероятно теплые письма, как сейчас. И мужчины, и женщины пишут, что понимают меня, мои ощущения”.

“Да, я сознавала, что не все меня примут. Но не подозревала, что будет такое количество откровенной злобы, — продолжает певица. — Я ведь не сделала никому ничего плохого. Вышла и спела — только и всего! Сначала не понимала, как себя вести, а потом мне вдруг стало намного легче. Знаете почему? Много лет я делаю одно и то же, транслирую схожие месседжи. Часто в личном общении слышу от коллег по музыкальной тусовке: “Мы нормально живем в Москве, это прогрессивный, прекрасный город, а ты, Манижа, опять про бодипозитив, сексизм, феминизм… Где ты это видишь?” А я продолжаю твердить: “Нет, проблемы есть, о них нужно говорить. Вот и в хейте, с которым сейчас столкнулась, четко распознаю расизм. Он здесь, никуда не делся”.

“Я, таджичка по крови, принципиально буду петь на русском языке. Потому что представляю Россию, которую считаю своей Родиной. Зачем подстраиваться под кого-то, чтобы погладили по головке и дали лишний балл? В конце концов, важен месседж, который несу. Хочу петь по-русски, поскольку обращаюсь в первую очередь к своей стране, к женщинам России. Понимаете, они должны гордиться собой. Мы это заслужили…“ — уверена Манижа.

Но дальше недоумения реакция певицы не идет: “Спокойно отношусь к поднявшейся волне, у меня физически нет времени, чтобы рефлексировать. Столько всего сразу свалилось! Никогда не жила в таком ритме. И слава богу”.