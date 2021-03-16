Кино
16.03.2021, 09:44

Номинанты на "Оскар": без Кончаловского и почти без блокбастеров

 
FILE PHOTO: An Oscar statue is shown in a shopping mall next to the arrivals area as preparation for the 92nd Academy Awards continues in Los Angeles
Foto: MIKE BLAKE, REUTERS
В Сети уже грустно иронизируют: “какой год, такой и “Оскар”. И действительно: в 2020 на экраны почти не выходили фильмы для массового зрителя — разве что “Довод” и “Мулан”. Поэтому и список номинантов на главную американскую премию выглядит непривычно. Но и интересно: будет ориентир, что можно посмотреть хорошего… Да, главный спойлер: "Дорогие товарищи" Андрона Кончаловского до ТОП-5 лучших иностранных фильмов все же не добрались.

Лучший фильм

  • «Отец»
  • «Иуда и черный мессия»
  • «Манк»
  • «Минари»
  • «Земля кочевников»
  • «Звук металла»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший актер

Лучшая актриса

  • Виола Дэвис, «Ма Рэйни: мать блюза»
  • Андра Дей, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
  • Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
  • Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»
  • Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»

Лучший актер второго плана

  • Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
  • Лесли Одом – мл., «Одна ночь в Майами»
  • Лакит Стэнфилд, «Иуда и черный мессия»
  • Пол Раджи, «Звук металла»
  • Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»

Лучшая актриса второго плана

  • Мария Бакалова, «Борат-2»
  • Гленн Клоуз, «Деревенская элегия»
  • Оливия Колман, «Отец»
  • Аманда Сейфрид, «Манк»
  • Юн Е-джон, «Минари»

Лучший режиссер

  • Томас Винтерберг, «Еще по одной»
  • Ли Айзек Чун, «Минари»
  • Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
  • Дэвид Финчер, «Манк»
  • Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Иуда и черный мессия»
  • «Минари»
  • «Звук металла»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Одна ночь в Майами»
  • «Отец»
  • «Борат-2»
  • «Земля кочевников»
  • «Белый тигр»

Лучший иностранный фильм

  • «Еще по одной», Дания
  • «Лучшие дни», Гонконг
  • «Коллектив», Румыния
  • «Человек, который продал свою кожу», Тунис
  • «Куда ты идешь, Аида?», Босния и Герцеговина

Лучший анимационный фильм

  • «Вперед»
  • «Душа»
  • «Легенда о волках»
  • «Барашек Шон: фермагеддон»
  • «Путешествие на Луну»

Лучшая операторская работа

  • «Манк»
  • «Иуда и черный мессия»
  • «Земля кочевников»
  • «Суд над чикагской семеркой»
  • «Новости со всех концов света»

Лучший документальный фильм

  • «Коллектив»
  • «Лагерь калек»
  • «Время»
  • «Крот»
  • «Мой учитель-осьминог»

Лучший композитор

  • Трент Резнор, «Манк»
  • Теренс Бланшар, «Пятеро одной крови»
  • Эмиль Моссери, «Минари»
  • Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, «Душа»
  • Джеймс Ньютон Говард, «Новости со всех концов света»

Лучший звук

  • «Грейхаунд»
  • «Манк»
  • «Новости со всех концов света»
  • «Душа»
  • «Звук металла»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Довод»
  • «Мулан»
  • «Полночное небо»
  • «Айван, единственный и неповторимый»
  • «Любовь и монстры»

Лучший грим и прически

  • «Эмма»
  • «Ма Рейни: мать блюза»
  • «Манк»
  • «Пиноккио»
  • «Элегия Хиллбилли»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Суд над чикагской семеркой»
  • «Земля кочевников»
  • «Новости со всех концов света»
  • «Иуда и черный мессия»
  • «Манк»

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • «Если что-то случится, я люблю вас»
  • «Нора»
  • «Гений места»
  • «Люди-да»
  • «Опера»

Лучший короткометражный фильм

  • «Прощупывание»
  • «Комната с письмами»
  • «Подарок»
  • «Два далеких незнакомца»
  • «Белый глаз»

Лучшая песня

  • Fight for You, «Иуда и черный мессия»
  • Hear My Voice, «Суд над чикагской семеркой»
  • Húsavíkt, «Музыкальный конкурс Евровидение»
  • Io Si (Seen), «Вся жизнь впереди»
  • Speak Now, «Одна ночь в Майами»
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