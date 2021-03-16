16.03.2021, 09:44
Номинанты на "Оскар": без Кончаловского и почти без блокбастеров
Foto: MIKE BLAKE, REUTERS
В Сети уже грустно иронизируют: “какой год, такой и “Оскар”. И действительно: в 2020 на экраны почти не выходили фильмы для массового зрителя — разве что “Довод” и “Мулан”. Поэтому и список номинантов на главную американскую премию выглядит непривычно. Но и интересно: будет ориентир, что можно посмотреть хорошего… Да, главный спойлер: "Дорогие товарищи" Андрона Кончаловского до ТОП-5 лучших иностранных фильмов все же не добрались.
Лучший фильм
- «Отец»
- «Иуда и черный мессия»
- «Манк»
- «Минари»
- «Земля кочевников»
- «Звук металла»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший актер
- Риз Ахмед, «Звук металла»
- Чедвик Боузман, «Ма Рейни: мать блюза»
- Энтони Хопкинс, «Отец»
- Гэри Олдмен, «Манк»
- Стивен Ян, «Минари»
Лучшая актриса
- Виола Дэвис, «Ма Рэйни: мать блюза»
- Андра Дей, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
- Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
- Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»
- Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
Лучший актер второго плана
- Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
- Лесли Одом – мл., «Одна ночь в Майами»
- Лакит Стэнфилд, «Иуда и черный мессия»
- Пол Раджи, «Звук металла»
- Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»
Лучшая актриса второго плана
- Мария Бакалова, «Борат-2»
- Гленн Клоуз, «Деревенская элегия»
- Оливия Колман, «Отец»
- Аманда Сейфрид, «Манк»
- Юн Е-джон, «Минари»
Лучший режиссер
- Томас Винтерберг, «Еще по одной»
- Ли Айзек Чун, «Минари»
- Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
- Дэвид Финчер, «Манк»
- Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
Лучший оригинальный сценарий
- «Иуда и черный мессия»
- «Минари»
- «Звук металла»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший адаптированный сценарий
- «Одна ночь в Майами»
- «Отец»
- «Борат-2»
- «Земля кочевников»
- «Белый тигр»
Лучший иностранный фильм
- «Еще по одной», Дания
- «Лучшие дни», Гонконг
- «Коллектив», Румыния
- «Человек, который продал свою кожу», Тунис
- «Куда ты идешь, Аида?», Босния и Герцеговина
Лучший анимационный фильм
- «Вперед»
- «Душа»
- «Легенда о волках»
- «Барашек Шон: фермагеддон»
- «Путешествие на Луну»
Лучшая операторская работа
- «Манк»
- «Иуда и черный мессия»
- «Земля кочевников»
- «Суд над чикагской семеркой»
- «Новости со всех концов света»
Лучший документальный фильм
- «Коллектив»
- «Лагерь калек»
- «Время»
- «Крот»
- «Мой учитель-осьминог»
Лучший композитор
- Трент Резнор, «Манк»
- Теренс Бланшар, «Пятеро одной крови»
- Эмиль Моссери, «Минари»
- Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, «Душа»
- Джеймс Ньютон Говард, «Новости со всех концов света»
Лучший звук
- «Грейхаунд»
- «Манк»
- «Новости со всех концов света»
- «Душа»
- «Звук металла»
Лучшие визуальные эффекты
- «Довод»
- «Мулан»
- «Полночное небо»
- «Айван, единственный и неповторимый»
- «Любовь и монстры»
Лучший грим и прически
- «Эмма»
- «Ма Рейни: мать блюза»
- «Манк»
- «Пиноккио»
- «Элегия Хиллбилли»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Суд над чикагской семеркой»
- «Земля кочевников»
- «Новости со всех концов света»
- «Иуда и черный мессия»
- «Манк»
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Если что-то случится, я люблю вас»
- «Нора»
- «Гений места»
- «Люди-да»
- «Опера»
Лучший короткометражный фильм
- «Прощупывание»
- «Комната с письмами»
- «Подарок»
- «Два далеких незнакомца»
- «Белый глаз»
Лучшая песня
- Fight for You, «Иуда и черный мессия»
- Hear My Voice, «Суд над чикагской семеркой»
- Húsavíkt, «Музыкальный конкурс Евровидение»
- Io Si (Seen), «Вся жизнь впереди»
- Speak Now, «Одна ночь в Майами»