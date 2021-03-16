Солистка Little Big пожаловалась на домогательства “толстого дяденьки”

Несколько лет назад исполнительница пережила неудачный визит в спа-салон. Таюрская в купальнике пришла на массаж, который ей делал “огромный, толстый, большой дяденька”. “В какой-то момент понимаю, что он касается в районе паха и залезает под трусы. Потом снимает мне лиф и начинает массировать грудь”, — рассказала певица.

Певица вспомнила, что ее в тот момент “парализовало”, она не могла встать и защитить себя, потому что ей было страшно и она не осознавала, что происходит. “Помню, что он периодически клал мне в руку свои яйца, и я ничего не могла сделать. <…> Не было насилия, но он меня касался. <…> Я вышла и чувствовала себя так кошмарно”, — раскрыла детали этой истории Таюрская.

При этом, как рассказала она, молодой человек, с которым она на тот момент была в отношениях, не поддержал ее, а наоборот, разозлился и обвинил в произошедшем ее саму. Кроме того, он часто вел себя грубо по отношению к ней, отметила Таюрская. После трех лет отношений они расстались.