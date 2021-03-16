Участниц шоу “Пацанки” задержали с наркотиками

У 26-летней Дианы Субботиной обнаружили свертки с порошком в бюстгальтере, а также под шапкой. Звезда реалити призналась, что это наркотик мефедрон. Вещество отправлено на экспертизу, а в отношении девушки возбуждено уголовное дело о хранении запрещенных препаратов. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что Диана стала известна после съемок в третьем сезоне популярного шоу “Пацанки”. Девушка, казалось, успешно усвоила уроки закрытой Школы леди и уверяла, что проект помог ей измениться не только внешне, но и внутренне. Очередное преображение Субботина прошла в программе “Перезагрузка”.

“Я хочу выйти отсюда свободной. Отпустить тот груз чувств и эмоций, с которыми я существую. Мне кажется, что на самом деле я ранимая и мягкая, просто эти качества где-то глубоко внутри”, — делилась она.

Говорят, что в момент задержания с Дианой была и Зарина Голубцова, которая также принимала участие в “Пацанках”. К слову, за плечами девушки серьезное криминальное прошлое. Говорят, она занималась угоном автомобилей и разбоем, за что несколько раз попадала за решетку. Причем первая судимость произошла в 14 лет.

После окончания шоу Зарина уверяла, что кардинально изменила образ жизни, пересмотрела ценности и активно занялась карьерой. “Я не идеал для подражания, но сейчас очень горжусь собой и хочу, чтобы каждый любил себя. Бывает очень страшно сделать шаг вперед, выйти из зоны комфорта, но это того стоит. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь влюбляться, не бойтесь ничего”, — рассуждала девушка в личном блоге.