Рената Литвинова наконец призналась в бисексуальности

Отвечая на вопрос о том, нравятся ли ей мужчины, актриса ответила положительно. Полиграф показал, что Литвинова говорит правду. После этого она попросила ведущего спросить, нравятся ли ей женщины, и он озвучил этот вопрос. “Да”, — сказала режиссер, и детектор лжи подтвердил, что она не соврала.

Также актриса призналась, что у нее есть любовь всей жизни, однако, по данным полиграфа, Литвинова была искренна лишь на 80 процентов. Кроме того, она поделилась, что в настоящее время испытывает влюбленность, однако отказалась говорить об объекте симпатий. “Счастье любит тишину, поэтому никаких фраз не будет”, — объяснила кинодеятель.

Ведущий задал Литвиновой вопрос о дружбе с певицей Земфирой. Литвинова подчеркнула, что считает ее гениальным человеком, и отметила, что они никогда не ссорятся. Правдивость ее утверждений подтвердил полиграф.