ВИДЕО | Навального захотели наградить премией кинокритиков — в ответ Никита Михалков рассвирепел(6)
“Понимаете, ки-но-кри-тик, он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите, — поучает Михалков. — А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все”.
14 марта экспертный совет премии “Белый слон” сообщил о конфликте с учредителем премии — Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов. Экспертный совет решил присудить Навальному и его соратникам спецприз “за серию новаторских документальных фильмов-расследований”. Гильдия киноведов и кинокритиков в ответ объявила, что перестанет быть учредителем премии.
В феврале “Собеседник” сообщал, что на премию “Белый слон” предложили выдвинуть фильм “Дворец для Путина”, выпущенный командой Алексея Навального. В Союзе кинематографистов отмечали, что на премию могут претендовать только фильмы, выпущенные в 2020 году, а видео Навального вышло в январе 2021-го.