ВИДЕО | Навального захотели наградить премией кинокритиков — в ответ Никита Михалков рассвирепел

“Понимаете, ки-но-кри-тик, он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите, — поучает Михалков. — А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все”.