Филипп Киркоров распланировал свои похороны

Все началось с того, что Киркоров объявил о желании упокоиться рядом с Басковым на одном кладбище. Артист заранее подумал о поклонниках, которые будут навещать их могилы: “Чтобы наши фанаты ходили недалеко”. Он также пообещал, что похоронит Баскова, если тот умрет раньше.

“Если ты раньше уйдешь, я тебя похороню, хорошо. Если я раньше, то ты меня. Ответственность”, — распланировал Филипп. Правда, кладбище друзья пока не выбрали.

Теперь же король российской эстрады обнародовал детали траурной церемонии. “Стразики, наверное, со мной в гроб пойдут”, — размышляет Филипп в эфире программы “Ты не поверишь!”.

Басков ему вторит: “Гроб из страз Swarovski. Он мне сказал, чтобы я оплатил. Ну, конечно, Филиппу — с удовольствием… Что вы, это все шутки! Мы прошли такой трудный год, у меня столько друзей пострадало, некоторые потеряли своих близких и родных, поэтому действительно здоровье — это самое главное. Живите долго все”.

Отметим, Филипп Киркоров и Николай Басков дружат уже много лет. Потому даже после смерти Киркоров хочет быть рядом с коллегой. Мысль о захоронении возникла у Киркорова неслучайно. Певец регулярно бывает на кладбище, где навещает Людмилу Гурченко и Любовь Орлову, однако могилы двух его любимых артисток находятся на большом расстоянии друг друга, что кажется звезде очень неудобным.