Друг вдовца Легкоступовой рассказал шокирующие подробности о ее смерти

В первые же дни после трагедии дети певицы обвинили в смерти матери ее мужа, яхтсмена Юрия Фирсова. Напомним, в законном браке они прожили всего 40 дней. Причем жили явно весело: как минимум последние две недели оба употребляли алкоголь. В состоянии запоя Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов попали в наркологическую больницу. Именно там певица впала в кому и спустя несколько дней умерла в одной из лучших столичных клиник, куда ее перевели уже в бессознательном состоянии.

Пока за жизнь артистки боролись медики, Фирсов искал поддержки у друзей. Одному из них, своему лучшему другу и коллеге по яхтингу он честно рассказал о падении певицы. Приятель Фирсова уверен, тогда Юрий был абсолютно откровенен. С тех пор друзья не общаются. Увы, в рамках проверки он так и не был опрошен.

“Я хорошо помню тот день. Валентина еще была жива, но была в состоянии комы. Юра мне позвонил и сказал, что ему нужно со мной встретиться и поговорить. Голос у него тогда был настолько взволнованный, что я отложил все дела и пригласил его к себе в гости. Он приехал и я тогда его просто не узнал. Весь какой-то дерганный, взъерошенный, руки тряслись. Сложно сказать сейчас, это от алкоголя было или от волнения”, — вспоминает загадочный свидетель.

“Юра сам мне рассказал о ее падении в ванной комнате. Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: “я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом”. Он говорил, что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот. Он думал, что ей это поможет, ну знаете , когда человек несколько дней пьет, ему от новой дозы алкоголя лучше становится…“ — продолжает яхтсмен.