Пластический хирург назвал наиболее популярные черты лиц звезд, которые хотят скопировать себе российские поклонницы

“Многие девушки хотят губы как у Оксаны Самойловой. Я изучил их форму — они действительно имеют красивую форму бантика. Что касается глаз, то разрез и миндалевидную форму обычно хотят как у Кристины Асмус”, — рассказал врач.

Кроме того, пациенток привлекают впалые щеки Юлии Снигирь, а также овал лица и шея Равшаны Курковой. При этом, по словам Лупина, многие россиянки считают своим идеалом внешность артистки Светланы Ходченковой — особенно им нравятся миндалевидные глаза и вздернутые брови.

Что касается фигуры, здесь чаще обращают внимание на актрису Марию Горбань и певицу Ани Лорак. При этом хирург призвал россиянок не следовать стандартам красоты и сохранять свои особенности. “Каждый человек по-своему прекрасен, нужно просто это увидеть и в случае чего найти для себя хорошего косметолога или пластического хирурга, который будет с вами на одной волне”, — подытожил Лупин.