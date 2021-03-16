Шоу-бизнес
16.03.2021, 21:04

Пластический хирург назвал наиболее популярные черты лиц звезд, которые хотят скопировать себе российские поклонницы

 
screenshot - youtube
Россияне не склонны полностью менять внешность, чтобы подражать той или иной звезде, однако некоторые черты лица они пытаются копировать и для этого прибегают к операциям. Популярные для подражания особенности знаменитостей в интервью с изданием “СтарХит” назвал пластический хирург Данил Лупин.

“Многие девушки хотят губы как у Оксаны Самойловой. Я изучил их форму — они действительно имеют красивую форму бантика. Что касается глаз, то разрез и миндалевидную форму обычно хотят как у Кристины Асмус”, — рассказал врач.

Кроме того, пациенток привлекают впалые щеки Юлии Снигирь, а также овал лица и шея Равшаны Курковой. При этом, по словам Лупина, многие россиянки считают своим идеалом внешность артистки Светланы Ходченковой — особенно им нравятся миндалевидные глаза и вздернутые брови.

Что касается фигуры, здесь чаще обращают внимание на актрису Марию Горбань и певицу Ани Лорак. При этом хирург призвал россиянок не следовать стандартам красоты и сохранять свои особенности. “Каждый человек по-своему прекрасен, нужно просто это увидеть и в случае чего найти для себя хорошего косметолога или пластического хирурга, который будет с вами на одной волне”, — подытожил Лупин.

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