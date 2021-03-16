ФОТО | Бывшая Эллен (а теперь Эллиот) Пейдж отрезала грудь и попала на обложку TIME

Эллиота журнал Time поместил на обложку свежего номера. Актер в декабре 2020 года совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина. Как отмечает агентство Reuters, Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time. Первой трансгендерной женщиной была актриса Лаверн Кокс, которая снялась для обложки журнала в 2014 году.

Time также опубликовал интервью с Эллиоттом Пейджем. В нем 34-летний актер рассказал, что еще в детстве хотел быть похожим на мальчика и просил сделать ему короткую стрижку. Но из-за съемок в кино и сериалах, в которых Пейдж начал участвовать еще с 10 лет, он вынужден был носить длинные волосы и выглядеть “определенным образом”.

По словам Пейджа, особенно тяжело ему стало, когда его прославила главная роль в инди-драме “Джуно”, вышедшей в 2007 году и получившей “Оскар”. Пейджа тяготило внимание прессы к его внешности. “Я не узнавал себя. Долгое время я даже не мог смотреть на свои фото”, — признался Пейдж. Актеру было непросто смотреть и свои фильмы, особенно те, где его роли были более женственными.

К моменту выхода блокбастеров “Начало” в 2010 году и “Люди Икс: дни минувшего будущего” в 2014 году, в которых сыграл Пейдж, актер страдал от депрессии и панических атак. В 2014 году Пейдж заявил о своей гомосексуальности. В 2018 году он сыграл свадьбу с хореографом Эммой Портнер. Актер стал надевать мужские костюмы, когда выходил на красные дорожки, и сделал мужской гардероб одним из условий своего участия в новых проектах. Но все равно не ощущал себя комфортно: “Разница в том, как я себя чувствовал до признания своей гомосексуальности и после этого, была огромной. Но ушел ли дискомфорт в моем теле? Нет, нет, нет, нет”.