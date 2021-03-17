Прототипом новой Барби стала российская женщина-космонавт

“Barbie представляет куклу, которая на этот раз воплотила в себе образ Анны Кикиной — единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса”, — сказали в компании. Новая кукла будет доступна в двух вариантах — в полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос.

В Mattel уточнили, что она не поступит в продажу.

Сама Кикина в интервью к проекту подчеркнула, что такая кукла “дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей”. “Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе”, — сказала она.

Анна Кикина с 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. Пока точной информации о том, когда она может отправиться в космос, нет.

Первой женщиной-космонавтом, которая стала прообразом для куклы, была Валентина Терешкова, совершившая полет на орбиту в 1963 году.