ВИДЕО | "Прямо вообще медведь!" — жители Нижневартовска встретились на улице с косолапым хищником

И ответим на два вопроса, которые должны возникнуть почти у любого.

1. Мишка не пострадал. Но косолапого усыпили дротиком. Что с ним делать дальше, пока неясно.

2. Это не шатун, проснувшийся раньше времени, а медведь, которого зачем-то держали в гостиничном комплексе “Европа“ — возможно, для знакомства туристов с русской культурой. Сбегали ли из “Европы” балалаечники — неизвестно.