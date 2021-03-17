17.03.2021, 15:01
ВИДЕО | "Прямо вообще медведь!" — жители Нижневартовска встретились на улице с косолапым хищником
Photo by Daniel Eledut on Unsplash
На самом деле это не смешно. Представьте только: идете вы по своим делам — и тут медведь! Намекает, что хочет познакомиться, но чисто по-человечески или по-гастрономически — неизвестно. В результате — погоня по улице Нижневартовска.
И ответим на два вопроса, которые должны возникнуть почти у любого.
1. Мишка не пострадал. Но косолапого усыпили дротиком. Что с ним делать дальше, пока неясно.
2. Это не шатун, проснувшийся раньше времени, а медведь, которого зачем-то держали в гостиничном комплексе “Европа“ — возможно, для знакомства туристов с русской культурой. Сбегали ли из “Европы” балалаечники — неизвестно.