Сын Никаса Сафронова против туалетов в самолетах — сражение продолжается

Лука Затравкин пожаловался на стюардесс, которые стремятся закрыть кабинки туалетов на борту самолета при его появлении на рейсе. Об этом он рассказал в эфире программы “Секрет на миллион” на телеканале НТВ.

Страдающий ожирением Затравкин — его вес достигает почти 250 килограммов — поделился, что члены экипажа встречают его с волнением. “Во-первых, я импозантный мужчина. Меня любят, ведь я веселый. Они немножко переживают, когда я встаю, у них есть желание поскорее закрыть туалеты, спешат предупредить командира экипажа, чтобы не было турбулентности”, — признался музыкант. Однако все общение со стюардессами происходит “на позитиве”.

Музыкант заверил, что случай на рейсе Казань — Москва был единичным. “Произошел конфуз. Кто-то это снимал, кто-то над этим смеялся. Это не совсем правильно”, — добавил он. Также однажды Затравкин столкнулся с тем, что во время полета из Африки были закрыты все туалеты, кроме одного, в самом хвосте самолета. Ему пришлось убеждать стюардесс, что он не умрет в туалете, и тогда его пустили.