Звезда эстонского телевидения рассказала, почему продает интимные фото на OnlyFans

“Я знала, что из одного учреждения получу счет, я думала, что сумма составит где-то 500-700 евро. Но в один день пришел счет в размере 2000 евро, который я должна была оплатить в течение 10 дней. Я поговорила с ними, частично это была моя ошибка, частично их, предложила сделать сумму более реалистичной. К счастью, счет уменьшился до 600 евро. Но поскольку я безработная, я знала, что точно не заработаю 2000 евро в Instagram сразу”, — говорит Клаар.