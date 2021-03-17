Шоу-бизнес
17.03.2021, 12:34

Звезда эстонского телевидения рассказала, почему продает интимные фото на OnlyFans

 
Foto: Taavi Sepp
Участница шоу “Rannamaja” Хелена Клаар посетила подкаст Стена Таливеэ “Steni podcast”, где рассказала, что четырехзначная сумма долга заставила ее начать использовать платформу для продажи интимных фото OnlyFans, передает Kroonika.

“Почему ты все-таки создала там учетную запись? Связано ли это с выплатой долга?”, — поинтересовался Таливеэ у Хелены.

“Я знала, что из одного учреждения получу счет, я думала, что сумма составит где-то 500-700 евро. Но в один день пришел счет в размере 2000 евро, который я должна была оплатить в течение 10 дней. Я поговорила с ними, частично это была моя ошибка, частично их, предложила сделать сумму более реалистичной. К счастью, счет уменьшился до 600 евро. Но поскольку я безработная, я знала, что точно не заработаю 2000 евро в Instagram сразу”, — говорит Клаар.

“Я уже раньше задумывалась о присоединении к OnlyFans, поскольку у меня там много знакомых. Вероятно, меня также интересовало, сколько денег я смогла бы заработать”, — добавила девушка.


“Исторический момент — Хелена наконец-то появилась на OnlyFans”, — написала она 5 февраля в Instagram.

К OnlyFans также ранее присоединились такие эстонские звезды, как Мэрилин Нау, Хелен Кыпп, Хелери Тыкке и Виктория Мартинсон.

Оставить комментарий Читать комментарии