Звезда эстонского телевидения рассказала, почему продает интимные фото на OnlyFans
“Почему ты все-таки создала там учетную запись? Связано ли это с выплатой долга?”, — поинтересовался Таливеэ у Хелены.
“Я знала, что из одного учреждения получу счет, я думала, что сумма составит где-то 500-700 евро. Но в один день пришел счет в размере 2000 евро, который я должна была оплатить в течение 10 дней. Я поговорила с ними, частично это была моя ошибка, частично их, предложила сделать сумму более реалистичной. К счастью, счет уменьшился до 600 евро. Но поскольку я безработная, я знала, что точно не заработаю 2000 евро в Instagram сразу”, — говорит Клаар.
“Я уже раньше задумывалась о присоединении к OnlyFans, поскольку у меня там много знакомых. Вероятно, меня также интересовало, сколько денег я смогла бы заработать”, — добавила девушка.
“Исторический момент — Хелена наконец-то появилась на OnlyFans”, — написала она 5 февраля в Instagram.
К OnlyFans также ранее присоединились такие эстонские звезды, как Мэрилин Нау, Хелен Кыпп, Хелери Тыкке и Виктория Мартинсон.