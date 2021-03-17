“Они ненадежны“ — Ану Саагим объяснила, почему держится подальше от эстонских мужчин

Ни для кого не секрет, что скандальную эстонскую звезду Ану Саагим финские мужчины привлекают гораздо больше, чем эстонцы. Об этом мы писали здесь.

В передаче Ану рассказала, что с осторожностью относится к эстонским мужчинам: “Я не связываюсь с мужчинами из Эстонии, они ненадежны. Больше всего меня оскорбляет, когда меня испытывают”. Ану неоднократно оказывалась в ситуации, когда ее партнер просто отводил взгляд, когда к ней цеплялись незнакомцы.

Но она хорошо помнит, как однажды рэпер Генка заступился за нее. “Генка подошел как огромный шкаф и спросил, мол, кто сейчас высказался, потом схватил их за шиворот и затряхнул. Тогда я подумала, почему у меня нет такого мужчины?”, — поделилась звезда.