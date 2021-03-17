Marvel представила нового Капитана Америку — он гей. Но пока только в комиксах, а не в кино

Персонаж придуман Джошуа Трухильо и Яном Базалдуа. Он появится в серии комиксов “Соединенные штаты Капитанов Америки”. По сюжету, предыдущие Кэпы (Стив Роджерс, Баки Барнс, Джон Уокер и Сэм Уилсон) отправляются на поиски украденного щита супергероя и по пути встречают разных Капитанов, которые защищают каждый свое сообщество. Аарон Фишер отвечает за защиту железной дороги, а также бездомных, которые часто путешествуют товарняками.

“Я хочу поблагодарить редактора Аланну Смит и Джошуа Трухильо за то, что они попросили меня создать Аарона. Мне очень понравилось его проектировать, и как трансгендер я счастлив, что могу представить открытого гея, который восхищается Капитаном Америкой и борется со злом, чтобы помочь тем, кто почти невидим для общества. Пока я рисовал его, я подумал: ну, Кэп борется со сверхмощными существами и почти всегда спасает мир, но Аарон помогает тем, кто идет один по улице, с проблемами, с которыми они сталкиваются каждый день. Надеюсь, людям понравится конечный результат!” — сказал один из создателей Ян Базалдуа.