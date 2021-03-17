Анна Хилькевич перенесла повторную операцию на груди

“В первый раз я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прямо как с первым мужем, но, как оказалось, и их тоже приходится менять. Сказать, что я боялась — ничего не сказать. Внешне я старалась быть сдержанной, но не понимала быструю речь, суетилась, взрывалась по малейшему поводу”, — призналась 34-летняя блондинка в личном блоге.

“Когда я впервые решилась на пластическую операцию, я взяла мамулю за ручку (она переняла все мое волнение) и привела ее в клинику в день икс поддержать меня. Все прошло окей. Но больно очень, я рыдала жутко, особенно в первую ночь. После мой период реабилитации проходил, мягко говоря, неспокойно: я носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери, у меня как раз начинался роман с Артуром (нынешний супруг артистки, — прим. “СтарХита”), мы ездили на свидания, он показывал, как клево водит машину, я почти летала по салону от его мощных поворотов. Потом он меня приобнял и чуть не спалил свежую операцию. Я очень рано вернулась в активный спорт и стала понимать штангу, потом две беременности, тугие лифчики и активный образ жизни. Естественно, за несколько таких лет я заработала себе осложнение — нарастание фиброзной ткани”, — разоткровенничалась Анна.