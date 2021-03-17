“Снимаем, как какаем — это свобода слова”: создатель фильма “Непосредственно Каха” обиделся на критику своего шедевра

Собственно, сам обзор.

BadComedian посчитал бессмысленной и пошлой сцену, в которой герой Артема Калайджяна — Серго — несколько минут испражняется на камеру. Исполнитель роли Кахи (Артем Карокозян) уверен: смеяться над подобными вещами — совершенно естественно.

“Баженов настолько тупой, что не понимает шуток? Он просто делает контент, чтобы были просмотры… Ты хоть раз в жизни смеялась над тем, что связано с пердежом? — обратился он к Ксении Собчак в ее YouTube-шоу. — Все люди смеялись хоть раз над этим! Я больше скажу: мы ходили недавно на охоту с взрослыми мужиками, у всех крутой бизнес — и они смеялись”.

Каха также не терпит сравнений персонажей его проекта с тем, как коренных кавказцев изображали в советском кино. “Если бы фильм “Мимино” не вышел в 1977 году, а появился сегодня, можно было бы сказать, что он станет культовым? Мы живем в другое время. Если мы какаем, то можем это снять. В этом есть свобода слова. Не нравится — не смотри”, — негодует свободолюбивый комик.

Ведущая отметила, что основная претензия BadComedian в том, что ребята пропагандируют в своих проектах безнравственное поведение. “Пропаганда это или нет, но базарят в основном те люди, которым нечем заняться! Наш сериал пропитан моралью, иронией по отношению ко всему происходящему”, — заявил Карокозян.

Баженов также усомнился в честности создателей картины. Ведь, как выяснилось, они рекламировали запрещенные в России азартные игры. 33-летний Калайджян оправдывался, мол, им нужны были деньги, чтобы выпустить новые ролики для канала.

“Это был, скорее, не обзор фильма, а попытка развалить человека, — говорил артист в шоу “Осторожно, Собчак!” — С такой ненавистью, с таким отвращением это снято, ни слова хорошего про картину. Он цепляется за то, что мы рекламировали букмекеров, мол, всех обманули. Фильм снят почти три года назад, тогда не было букмекеров”.