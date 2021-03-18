“Это элементарно”: Эстонская блогерша уверяет в том, что мужчина должен платить на свидании

Блогерша считает, что когда мужчина пригласил женщину на свидание, он также обязан заплатить за ужин или развлечения.

“Я ходила на свидание с разными людьми, более или менее известными, но все они многого достигли в своей жизни, и никогда не возникало вопроса, кто платит за ужин. Это же элементарно”, — считает она.

“Меня это поражает — алло, женщины, это элементарно — и мы не должны здесь спорить!”, — добавила Сибул.

А как Вы думаете, кто должен платить на свидании?