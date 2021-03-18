18.03.2021, 11:03
“Это элементарно”: Эстонская блогерша уверяет в том, что мужчина должен платить на свидании(4)
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Звезда эстонского Instagram Анита Сибул в подкасте Elu telgitagused рассказала о своей жизни и отношениях, а также во время разговора разгорелись жаркие споры о том, кто должен платить на свидании. Об этом пишет Kroonika с ссылкой на Sky.ee.
Блогерша считает, что когда мужчина пригласил женщину на свидание, он также обязан заплатить за ужин или развлечения.
“Я ходила на свидание с разными людьми, более или менее известными, но все они многого достигли в своей жизни, и никогда не возникало вопроса, кто платит за ужин. Это же элементарно”, — считает она.
“Меня это поражает — алло, женщины, это элементарно — и мы не должны здесь спорить!”, — добавила Сибул.
А как Вы думаете, кто должен платить на свидании?