Бывшая жена "Иванушки" Олега Яковлева скрывается в психушке

Олег Яковлев скончался от остановки сердца почти четыре года назад. С тех пор не утихают споры вокруг его наследства — все нажитое экс-солист “Иванушек” завещал близкому другу Роману Радову. Получилось немало — три квартиры в Москве и по одной в Черногории и в Болгарии. В завещании при этом не оказалось гражданской жены певца — Александры Куцевол. Однако, та не намерена просто так сдаваться.

До сих пор женщина проживает в больших апартаментах покойного артиста на Дербеневской набережной. В процессе “войн” с законными наследниками она даже предоставила две поддельные справки о браке с Яковлевым, которые не были приняты. Но даже проигранные суды не заставили Куцевол освободить жилплощадь в центре столицы, где она практически забаррикадировалась от всех.

Вчера в квартиру должны были нагрянуть приставы, чтобы силой выселить Александру. Однако, накануне она предоставила справку о том, что в данный момент проходит лечение в психлечебнице.

“Куцевол делает все, чтобы оттянуть момент, когда ей все-таки придется покинуть жилплощадь, — рассказывает актер Алексей Шаранин, близкий друг Романа Радова. — Кстати, она уже лежала в клинике Соловьева в 2017 году. Именно тогда стало известно, что Саши нет в завещании. Видимо, сейчас у нее так же расстроены нервы. Кроме того, 24-го марта у Куцевол назначен еще один суд — по делу о незаконном обогащении — ни Рома, ни Таня (племянница Олега — прим. ред.) к нему отношения не имеют. Но становится понятно, что не только им Александра не отдает присвоенное добро”.

К слову, до недавнего времени бывшая гражданская супруга певца получала все отчисления с песен Яковлева, права на которые ей передали после похорон. Но недавно этот источник дохода женщине перекрыли. Предлагали сожительнице артиста и квартиру меньшей площади в Москве, однако, та не идет на компромиссы.

Рассчитывает Куцевол и на недвижимость Олега в Черногории, которую уже даже переписала на себя при помощи справки о браке, которую отвергли в российском суде. Но заграничное жилье скорее всего отойдет племяннице Яковлева — Татьяне.