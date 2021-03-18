Русский театр запускает развлекательный онлайн-проект

В рамках программы запускаются разные юмористические, познавательные и развлекательные рубрики и репортажи.

Цель нового проекта — помочь всем отвлечься от нескончаемых коронавирусных ограничений, тревожных новостей и всеобщей неопределенности. Даже самые трудные времена проще пережить с искусством, юмором, танцами и песнями. Русский театр предлагает пережить этот кризис вместе!