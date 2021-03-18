18.03.2021, 11:11
Русский театр запускает развлекательный онлайн-проект(1)
Фото: Русский театр
19 марта в 19:00 на YouTube-канале Русского театра будет показан первый выпуск развлекательно-юмористической передачи “Тот ещё театр”. Это онлайн-передача, в основу которой положены реальные события, произошедшие в Русском театре за последнее время, мнения и взгляды разных участников театрального процесса.
В рамках программы запускаются разные юмористические, познавательные и развлекательные рубрики и репортажи.
Цель нового проекта — помочь всем отвлечься от нескончаемых коронавирусных ограничений, тревожных новостей и всеобщей неопределенности. Даже самые трудные времена проще пережить с искусством, юмором, танцами и песнями. Русский театр предлагает пережить этот кризис вместе!
Ведущий передачи — актёр Русского театра Виктор Марвин.
Передача будет идти на русском языке с эстонскими субтитрами.