18.03.2021, 13:18
Следственный комитет России занялся проверкой песни Манижи для “Евровидения”(1)
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Российский Следственный комитет получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни “Russian Woman”, с которой певица Манижа выступит на Евровидение в этом году, — передает “КП”.
В СК России поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Данное обращение следователи рассмотрят в установленном законодательством порядке, — цитирует РИА “Новости” официального представителя СКР Светлану Петренко.
С просьбой проверить песню обратилась к главе российского Следственного комитета Александру Бастрыкину редакция издания “Ветеранские вести”. Ее представители посчитали сценический номер Манижи в песне “Russian Woman” оскорбляющим достоинство русских женщин, а также нарушающим русское национальное согласие.