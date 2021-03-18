Следственный комитет России занялся проверкой песни Манижи для “Евровидения”

В СК России поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Данное обращение следователи рассмотрят в установленном законодательством порядке, — цитирует РИА “Новости” официального представителя СКР Светлану Петренко.

С просьбой проверить песню обратилась к главе российского Следственного комитета Александру Бастрыкину редакция издания “Ветеранские вести”. Ее представители посчитали сценический номер Манижи в песне “Russian Woman” оскорбляющим достоинство русских женщин, а также нарушающим русское национальное согласие.