Шоу-бизнес
18.03.2021, 13:18

Следственный комитет России занялся проверкой песни Манижи для “Евровидения”

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Российский Следственный комитет получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни “Russian Woman”, с которой певица Манижа выступит на Евровидение в этом году, — передает “КП”.

В СК России поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Данное обращение следователи рассмотрят в установленном законодательством порядке, — цитирует РИА “Новости” официального представителя СКР Светлану Петренко.

С просьбой проверить песню обратилась к главе российского Следственного комитета Александру Бастрыкину редакция издания “Ветеранские вести”. Ее представители посчитали сценический номер Манижи в песне “Russian Woman” оскорбляющим достоинство русских женщин, а также нарушающим русское национальное согласие.

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