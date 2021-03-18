18.03.2021, 14:01
ФОТО | Лиза Арзамасова порадовала неожиданно смелым снимком в бикини
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Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в декабре, но так и не съездили в свадебное путешествие. Теперь супруги решили наверстать упущенное и наслаждаются запоздалым медовым месяцем. Молодожены отправились отдыхать в Арабские Эмираты. Специально для отпуска Лиза купила белое бикини, которым она похвасталась в Инстаграм, — сообщает “КП”.
25-летняя актриса опубликовала на своей страничке кадр, снятый в Дубаи на каменистом пляже. Лиза сидит на камне, подставив лицо солнцу. Белый купальник подчеркнул ее точеную фигуру и длинные ноги.
“Переходим к водным процедурам”, — подписала снимок Арзамасова.
Поклонники пришли в восторг от фотографии Лизы и от ее грациозной фигуры. “Русалка вышла на берег”, “Лиза, вы просто роскошны”, “Красотка! Солнце, море, прекрасная девушка”, “От ваших ног просто невозможно отвести глаза”, “Модель великолепна”, — пишут фолловеры в комментариях.
Также Лиза поделилась оригинальным семейным селфи.