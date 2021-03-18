ФОТО | Лиза Арзамасова порадовала неожиданно смелым снимком в бикини

25-летняя актриса опубликовала на своей страничке кадр, снятый в Дубаи на каменистом пляже. Лиза сидит на камне, подставив лицо солнцу. Белый купальник подчеркнул ее точеную фигуру и длинные ноги.

Поклонники пришли в восторг от фотографии Лизы и от ее грациозной фигуры. “Русалка вышла на берег”, “Лиза, вы просто роскошны”, “Красотка! Солнце, море, прекрасная девушка”, “От ваших ног просто невозможно отвести глаза”, “Модель великолепна”, — пишут фолловеры в комментариях.