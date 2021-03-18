ФОТО И ВИДЕО | “Тело — бомба!” Валерия и Холли Берри на шестом десятке продолжают удивлять фигурами

Холли Берри запечатлена на фоне моря в спортивной одежде. На ней — кроп-топ с сетчатыми вставками, через который просвечивает ее пресс, а также фиолетовые легинсы. Волосы распущены, а в руках Берри держит специальную резинку для выполнения упражнений. В подписи к фото она рассказала, что в бесплатном фитнес-приложении FitOn появилась новая серия ее авторских тренировок.

Публикация набрала больше 120 тысяч лайков. Фанаты принялись хвалить подтянутое тело актрисы в комментариях. “Ты выглядишь потрясающе”, “Безумно красивая, талантливая и вдохновляющая женщина”, “Тело мечты”, “Вот это мотивация!”, “Как всегда сногсшибательна”, — написали они.

Валерия и Иосиф Пригожин также отдыхают на море — супруги отправились на отдых в Дубаи. В Инстаграме певица рассказала подписчикам, что прилетела в ОАЭ всего несколько дней назад, и поделилась видео, снятым на пляже. Ролик запечатлел ее во всей красе: стройная и подтянутая Валерия в синем бикини загорает на шезлонге. Как выяснилось, видео снял муж артистки.

“Еще тут девочка одна лежит… В прекрасной форме”, — звучит за кадром голос Иосифа Пригожина.

Поклонники восхитились потрясающей формой певицы. Пригожин снял жену с близкого расстояния — никаких фильтров и ретуши, честное видео под ярким солнцем. Подписчики поражаются, как после рождения троих детей Валерия сумела сохранить по-девичьи гибкую фигуру. ““Фигурка девочки”; “Как такое возможно?”; “Вы шикарно выглядите!”; “Тело — бомба”, “Фигура достойна восхищения”, “Иосиф хвастается женой”, “Время идет в обратном порядке”, “Статуэточка”, “Супер, как так, стольких детей родила, и живот плоский”, — пишут они в комментариях.