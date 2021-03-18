Трагическая судьба звезды “Балабола” и “Дочери якудзы”: ислам, Сирия, гибель

Актер Вадим Дорофеев за свою короткую жизнь успел сняться в десяти кинолентах. Большей частью играл эпизодические роли. Звездным часом статного красавца — рост артиста 190 см — стала главная роль в фильме Сергея Бодрова “Дочь якудзы”. Карьера артиста могла бы сложиться успешно, но он бросил жену и малолетних детей, отправившись на войну.

Вадим родился 13 сентября 1983 года в Москве. В 2010 окончил РАТИ. На курсе с ним учился сын Андрея Макаревича — Иван. Работал в Театре на Малой Бронной. Занимался предпринимательской деятельностью — торговал недвижимостью. Но бизнес прогорел.

Дорофеев дебютировал на экране в 2004 году, сыграв эпизодическую роль в фильме “Формула”. В 2012 году сыграл в фильме “Арена”. Самой заметной работой Вадима Дорофеева стала главная роль в фильме Сергея Бодрова “Дочь якудзы”. Вадим прекрасно работал на съемка. Тогда казалось, что его ждет большое будущее. Но эта роль оказалась для Дорофеева первым и последним успехом. Головокружительных предложений от режиссеров не поступало, приходилось довольствоваться сериальными персонажами далеко не первого плана. Снимался в картинах: “Ранетки”, “Дурная кровь”, “Балабол”, “Крапленый” и “Мамочки”.

Вадим Дорофеев был женат на женщине по имени Алена. В браке родились сын Илья (2010) и дочь Василина (2014).

Погиб актер 20 декабря 2014 года в возрасте 31 года в Сирии. Его смерть была ужасной, ошеломила многих. Жене пришло сообщение о смерти. В доказательство этого факта ей также было отправлено фото. Подробности смерти актера неизвестны. Он воевал на стороне террористов.

За несколько месяцев до смерти мужа его возлюбленная замечала, что с мужем творится что-то неладное, но списывала это на безденежье и его невостребованность. Гром грянул, когда в январе 2014 года супруг сообщил Алене, что принял ислам. Он уговаривал жену увезти детей в Сирию. Все, кто видел Дорофеева в то время, вспоминают: он похудел, отрастил бороду и был сам не свой.

16 сентября он ушел из дома. Больше его никто из родных не видел. Алене он отправил сообщение, что уехал в Сирию навсегда. Близкие по сей день точно не знают, где он похоронен.