ВИДЕО | Олень выскочил на дорогу посреди города

Откуда взялся олень — пока неизвестно. Королев расположен относительно недалеко от нацпарка Лосиный Остров, но смысла покидать родные лесные просторы и скакать в город нет даже для оленя. Возможно, как и во вчерашнем случае с медведем, мы вскоре узнаем, что кто-то держал диковину у себя в хозяйстве или мини-зоопарке. Пока же порадуемся за богатый словарный запас жителей Королева.