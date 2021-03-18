18.03.2021, 18:00
ВИДЕО | Олень выскочил на дорогу посреди города(1)
Photo by Steve Adams on Unsplash
То, что олени на дороге могут привести к разного рода ДТП, мы знаем. Но в основном эти “олени” за рулем и в кавычках. А в подмосковном Королеве на дорогу выскочил самый настоящий олень — с рогами и копытами.
Откуда взялся олень — пока неизвестно. Королев расположен относительно недалеко от нацпарка Лосиный Остров, но смысла покидать родные лесные просторы и скакать в город нет даже для оленя. Возможно, как и во вчерашнем случае с медведем, мы вскоре узнаем, что кто-то держал диковину у себя в хозяйстве или мини-зоопарке. Пока же порадуемся за богатый словарный запас жителей Королева.