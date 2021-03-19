Бывшая ведущая “Дома-2” поделилась радостью от закрытия шоу

Отвечая на вопрос корреспондента о том, что она думает о прекращении съемок, Жужа заявила, что не смотрит телевизор. “Но я рада, что мои дети не застанут эту передачу”, — сказала бывшая ведущая “Дома-2”.

Говоря о конфликте с другой ведущей реалити-шоу Ксенией Бородиной, с которой они не общаются несколько лет, Жужа сообщила, что никак не относится к бывшей коллеге. Она также подчеркнула, что не планирует мириться с Бородиной. “С возрастом все лишние люди в моей жизни отсеялись, чему я очень рада”, — заключила она.