Звезда “Что? Где? Когда?”: Вам нужен паспорт, обещающий, что его носитель не привезёт вам коронавирус? А как быть с сифилисом, СПИДом, гепатитом?

“Европа не стала чище или умнее за последние 80 лет, — пишет Аскеров. - Нюрнбергские процессы, вроде, обещали очистить от идеологии фашизма человека Европы. То, что в фантастических фильмах рисовали как антиутопию, теперь наша реальность. Европа со своей цивилизацией вдруг оказалась готова к фашизму. Только теперь он — медицинский. Ну, и какая разница, ты должен нашивать желтую звезду, чтобы ограничить свое передвижение, или получить “зеленый” паспорт, чтобы иметь возможность расширить свой ареал передвижений?Это тот же фашизм. Поскольку в основе всё то же ограничение свобод и прав”.

“Как же быстро “просвещенная” Европа смирилась с отказом от всех свобод. По-прежнему речи с амвонов об “угрозе из-за границы” имеют магическую силу над людьми, — добавляет он. -

Чтобы создававшийся десятилетиями Евродом рухнул в одну секунду, понадобился вирус с присосками. Один вирус, и нет Евросоюза. Но есть страх. И готовность людей не жить, но лишь бы не умереть. Вам нужен паспорт, обещающий, что его носитель не привезёт вам именно эту заразу. А как быть с сифилисом, СПИД-ом, туберкулезом, гепатитом? Их экспорт/ импорт не запрещён?“

Европейские туристы могут получить “зеленый паспорт”, позволяющий спокойно путешествовать внутри Евросоюза, уже к июню. Позже ЕС рассмотрит возможность заключения соглашений о вакцинном паспорте и с третьими странами. Такую информацию озвучил комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Он заявил, что европейские власти нацелены на выдачу своим туристам справки о состоянии здоровья — так называемого “зеленого паспорта”, чтобы облегчить поездки в пределах ЕС на лето.

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